Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Роман Бабаев о посещаемости матча со «Спартаком»: «Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город»

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия болельщики Роман Бабаев

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение относительно посещаемости матча 6-го тура российской премьер-лиги против «Спартака» (2:1).

    «По моей информации, остались нереализованными около полутора-двух тысяч билетов не на самые лучшие места.

    Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город, но с другой стороны те, кто пришел на стадион, – это настоящие болельщики, которые не пропустили такой яркий и эмоциональный матч.

    Можно только посочувствовать тем, кто решил остаться дома и посмотреть игру по телевизору. Но жаль, что не удалось собрать полные трибуны», – заявил Бабаев.

    Матч ЦСКА – «Спартак» посетили 24 тысячи зрителей

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться