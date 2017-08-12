Роман Бабаев о посещаемости матча со «Спартаком»: «Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал мнение относительно посещаемости матча 6-го тура российской премьер-лиги против (2:1).

«По моей информации, остались нереализованными около полутора-двух тысяч билетов не на самые лучшие места.

Наверное, это сезон отпусков, многие уехали за город, но с другой стороны те, кто пришел на стадион, – это настоящие болельщики, которые не пропустили такой яркий и эмоциональный матч.

Можно только посочувствовать тем, кто решил остаться дома и посмотреть игру по телевизору. Но жаль, что не удалось собрать полные трибуны», – заявил Бабаев.

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