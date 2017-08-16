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    Комиссия РФС поставила низкую оценку судье матча «Зенит» – «Ахмат» Федотову

    Теги Зенит Премьер-лига Россия РФС судьи Ахмат Гаряфий Жафяров Андрей Бутенко Игорь Федотов

    Контрольно-квалификационная комиссия РФС поддержала решение инспектора матча «Зенит» – «Ахмат» (4:0) Гаряфия Жафярова поставить арбитру Игорю Федотову низкую оценку.

    «Федотовым был допущен ряд грубых ошибок в обе стороны, по объективности к нему претензий нет.

    Таким образом, комиссия поддержала низкую оценку инспектора Жафярова», – сказал руководитель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

    Арбитр Федотов получил оценку «неуд» за матч «Зенит» – «Ахмат»

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