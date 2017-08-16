Комиссия РФС поставила низкую оценку судье матча «Зенит» – «Ахмат» Федотову

Контрольно-квалификационная комиссия РФС поддержала решение инспектора матча «Зенит» – «Ахмат» (4:0) Гаряфия Жафярова поставить арбитру Игорю Федотову низкую оценку.

«Федотовым был допущен ряд грубых ошибок в обе стороны, по объективности к нему претензий нет.

Таким образом, комиссия поддержала низкую оценку инспектора Жафярова», – сказал руководитель судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Арбитр Федотов получил оценку «неуд» за матч «Зенит» – «Ахмат»