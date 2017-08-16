КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 270 тысяч рублей по итогам дерби

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, принятых по итогам 6-го тура премьер-лиги.

«По итогам матча ЦСКА – обе команды были оштрафованы за скандирование болельщиками оскорблений в адрес друг друга, бросание на поле и использование пиротехники на общую сумму 270 тысяч рублей.



Главный тренер Юрий Семин оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Тренер Гаджи Гаджиев и начальник команды были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

За использование болельщиками пиротехники был оштрафован на 80 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.

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