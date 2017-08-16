КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 270 тысяч рублей по итогам дерби
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, принятых по итогам 6-го тура премьер-лиги.
«По итогам матча ЦСКА – «Спартак» обе команды были оштрафованы за скандирование болельщиками оскорблений в адрес друг друга, бросание на поле и использование пиротехники на общую сумму 270 тысяч рублей.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
Тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев и начальник команды были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.
За использование болельщиками пиротехники «Зенит» был оштрафован на 80 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.
Дерби снова то. ЦСКА победил «Спартак» за две минуты
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