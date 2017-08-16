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    КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 270 тысяч рублей по итогам дерби

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Амкар Юрий Семин Премьер-лига Россия болельщики Гаджи Муслимович Гаджиев КДК РФС Артур Григорьянц

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, принятых по итогам 6-го тура премьер-лиги.

    «По итогам матча ЦСКА – «Спартак» обе команды были оштрафованы за скандирование болельщиками оскорблений в адрес друг друга, бросание на поле и использование пиротехники на общую сумму 270 тысяч рублей.

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оштрафован на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

    Тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев и начальник команды были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

    За использование болельщиками пиротехники «Зенит» был оштрафован на 80 тысяч рублей», – сообщил Григорьянц.

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