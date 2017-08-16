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    «Ювентус» согласовал трансфер Матюиди с «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Блез Матюиди Ювентус лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио

    Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди приблизился к переходу в «Ювентус».

    Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб согласовал с парижанами трансфер Матюиди. Ранее сообщалось, что он обойдется «Юве» в 25 миллионов евро.

    Туринцы также близки к достижению договоренности по контракту с самим игроком. Сообщалось, что он будет зарабатывать 3,5-4 миллиона евро в год по трехлетнему контракту.

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