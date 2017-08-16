«Ювентус» согласовал трансфер Матюиди с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Блез Матюиди приблизился к переходу в .

Как утверждает журналист Джанлука Ди Марцио, туринский клуб согласовал с парижанами трансфер Матюиди. Ранее сообщалось, что он обойдется «Юве» в 25 миллионов евро.

Туринцы также близки к достижению договоренности по контракту с самим игроком. Сообщалось, что он будет зарабатывать 3,5-4 миллиона евро в год по трехлетнему контракту.