Виктор Гончаренко об автоголе «Янг Бойз»: «Это характер ЦСКА»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о победе над «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (1:0).
– Довольны победой, но понимаем, что есть ответный матч. Нам надо подойти к нему в максимально оптимальном состоянии. Нам пришлось во втором тайме очень тяжело. У нас опытная защита, она выдержала давление, которое оказывал соперник. Не получилось игры на встречных атаках, но большой объем работы проделан в опорной зоне. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовиться к «Уралу» и ответной игре.
– Почему не получилось в атаке?
– Масса причин, они на поверхности. Хорошо прессинговали хозяева, им привычно это искусственное поле. Можно ссылаться на то, что мы отдали больше сил со «Спартаком», причем скорее не физических, а эмоциональных. Много факторов.
– Как пообщались с командой после матча?
– Очень спокойно. Мы понимаем, что это лишь 50 процентов от двухматчевого противостояния. Впереди еще 90 минут.
– Если бы матч завершился вничью, вы были бы довольны результатом?
– Это рассуждения уровня песочницы. Он завершился так, как завершился.
– Замена Дзагоева – тактическая? Или он не готов на 90 минут?
– Почему не готов? Не забывайте, какой объем работы он недавно проделал.
– Судя по вашим крикам в адрес Оланаре и его обратной замене, вы им недовольны?
– Конечно, он должен был больше помогать, располагаться ближе к полузащите. Учитывая, как эмоционально вел себя стадион, докричаться до него было невозможно.
– Что можете сказать об игре Чалова?
– Можно кого-то критиковать, кого-то выделять, как Головина после прошлого матча. Но футбол – командный вид спорта. Нападающие зависимы от того, как мы доставляем им мяч.
– Хозяева давили всю игру, а в итоге пропустили на 90-й минуте. Как называется то, что случилось?
– Это характер нашей команды. Парни сыграли много матчей, притерлись друг к другу, понимают, что любую игру можно развернуть, любую ситуацию можно перебороть. Еще раз отмечу – это характер нашей команды! – сказал Гончаренко.
На последних минутах матча защитник «Янг Бойз» Касим Нуху забил в ворота своей команды.
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