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    Виктор Гончаренко об автоголе «Янг Бойз»: «Это характер ЦСКА»

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Янг Бойз Лига чемпионов Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Аарон Оланаре Касим Нуху Федор Чалов

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями о победе над «Янг Бойз» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов (1:0).

    – Довольны победой, но понимаем, что есть ответный матч. Нам надо подойти к нему в максимально оптимальном состоянии. Нам пришлось во втором тайме очень тяжело. У нас опытная защита, она выдержала давление, которое оказывал соперник. Не получилось игры на встречных атаках, но большой объем работы проделан в опорной зоне. Сейчас все мысли о восстановлении, чтобы хорошо подготовиться к «Уралу» и ответной игре.

    – Почему не получилось в атаке?

    – Масса причин, они на поверхности. Хорошо прессинговали хозяева, им привычно это искусственное поле. Можно ссылаться на то, что мы отдали больше сил со «Спартаком», причем скорее не физических, а эмоциональных. Много факторов.

    – Как пообщались с командой после матча?

    – Очень спокойно. Мы понимаем, что это лишь 50 процентов от двухматчевого противостояния. Впереди еще 90 минут.

    – Если бы матч завершился вничью, вы были бы довольны результатом?

    – Это рассуждения уровня песочницы. Он завершился так, как завершился. 

    – Замена Дзагоева – тактическая? Или он не готов на 90 минут?

    – Почему не готов? Не забывайте, какой объем работы он недавно проделал.

    – Судя по вашим крикам в адрес Оланаре и его обратной замене, вы им недовольны?

    – Конечно, он должен был больше помогать, располагаться ближе к полузащите. Учитывая, как эмоционально вел себя стадион, докричаться до него было невозможно.

    – Что можете сказать об игре Чалова?

    – Можно кого-то критиковать, кого-то выделять, как Головина после прошлого матча. Но футбол – командный вид спорта. Нападающие зависимы от того, как мы доставляем им мяч.

    – Хозяева давили всю игру, а в итоге пропустили на 90-й минуте. Как называется то, что случилось?

    – Это характер нашей команды. Парни сыграли много матчей, притерлись друг к другу, понимают, что любую игру можно развернуть, любую ситуацию можно перебороть. Еще раз отмечу – это характер нашей команды! – сказал Гончаренко.

    На последних минутах матча защитник «Янг Бойз» Касим Нуху забил в ворота своей команды.

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