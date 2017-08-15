Илья Геркус: «У «Локомотива» нет условий, чтобы спорить с «Зенитом» за чемпионство»

Президент Илья Геркус высказался о задачах клуба на этот сезон.

– Руководство «РЖД» неоднократно говорило, что надо делать акцент на подготовку своих молодых игроков. И мы проводим определенный курс, условно назовем его «на импортозамещение».

Стратегическая цель – воспитание молодых футболистов, подготовка кадров для сборной. И на этот сезон поставлена задача наигрывать молодых. Тренерский штаб эти цели и задачи с готовностью принял, это исполняется.

Что касается усиления опытными легионерами – это направление ни в коем случае не оставляем. Но работаем в рамках бюджета. Найти игроков, которые нам подходят и при этом согласятся на скромные по европейским меркам финансовые условия, – ювелирная задача. Рынок в Европе финансово перегрет. Мы не располагаем такими средствами, как ведущие европейские клубы.

Наша задача – найти игроков с хорошим потенциалом, при этом способных помочь нам уже сейчас. Решаем эту задачу с той скоростью, которая кажется нам правильной.

С командой все в порядке, она идет в группе лидеров. Ажиотаж по поводу трансферов и усиления, насколько помню, начался еще до старта чемпионата. Мы же стараемся спокойно выполнять наши задачи. Команда отлично стартовала, все под контролем.

Работа по возможному усилению идет, и мы доделаем ее до конца трансферного окна. Хотел бы обратить внимание на то, что уже подписан ряд молодых игроков, в том числе и отлично проявивший себя в прошлом сезоне Алексей Миранчук. Приобретены Кверквелия, Рыбус.

Трансферы – кропотливая работа. Подавляющее большинство российских клубов работают на рынке так же. Кто еще из российских клубов, кроме «Зенита», проводит агрессивную трансферную политику? По сути, никто не имеет таких возможностей.

– На чемпионство замахнетесь?

– Среди болельщиков есть такие настроения, и это здорово. У них укрепляется вера в будущее клуба, есть мечта. Но если кто-то из болельщиков считает нас первыми претендентами на титул, то это опрометчиво. Едва ли мы готовы сейчас ставить такую задачу.

Цель, как я уже говорил, – наигрывать молодежь и занять место в пятерке. Понимаю, болельщикам хочется, чтобы мы навязали «Зениту» борьбу за лидерство. Однако ресурсами мы скромнее, и сейчас нет условий, чтобы бросить вызов. Но это сегодня.

Мы выстраиваем стратегию таким образом, чтобы команда могла через некоторое время претендовать на титул. Купить готовых звезд мы не можем. Будем опираться на свои силы, реально смотреть на вещи, – сказал Геркус.