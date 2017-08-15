Паулиньо доплатил «Гуанчжоу Эвергранд» 7,5 млн евро за «Барселону»

Полузащитник Паулиньо оплатил часть своего трансфера при переходе из в «Барселону».

Китайский клуб за 29-летнего хавбека получит от каталонцев 40 миллионов евро отступных.

не была готова выплатить всю сумму, и Паулиньо сам доплатил 7,5 миллиона евро.

Паулиньо в получал около 7 миллионов евро в год. Испанцы не были готовы предложить ему ту же зарплату, если бы не сумели сэкономить на сумме трансфера.

Вы не поверите: китайцы заработали 26 млн на трансфере