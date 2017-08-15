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    Паулиньо доплатил «Гуанчжоу Эвергранд» 7,5 млн евро за «Барселону»

    Теги Паулиньо Барселона примера Испания высшая лига Китай Гуанчжоу Эвергранд

    Полузащитник Паулиньо оплатил часть своего трансфера при переходе из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону».

    Китайский клуб за 29-летнего хавбека получит от каталонцев 40 миллионов евро отступных.

    «Барселона» не была готова выплатить всю сумму, и Паулиньо сам доплатил 7,5 миллиона евро.

    Паулиньо в «Гуанчжоу Эвергранд» получал около 7 миллионов евро в год. Испанцы не были готовы предложить ему ту же зарплату, если бы не сумели сэкономить на сумме трансфера.

    Вы не поверите: китайцы заработали 26 млн на трансфере

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