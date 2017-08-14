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    Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018

    Теги светская хроника фото ЧМ-2018 стадион Калининград

    Шоумен Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018.

    «Буквально два часа назад я стал послом чемпионата мира по футболу в 2018 году от Калининградской области. Я не знаю, вам нравится этот факт?

    Мне кажется, самый красивый человек стал послом самого красивого региона. Я просто так не берусь ни за что. Будем видеться чаще.

    Я сам в шоке. Я один из лучших послов за всю историю посольств чемпионата», – цитирует Ревву портал Klops.ru.

    фото

    Фото: сайт администрации Калининграда

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