Александр Ревва стал послом Калининграда на ЧМ-2018

Шоумен Александр Ревва стал послом Калининграда на .

«Буквально два часа назад я стал послом чемпионата мира по футболу в 2018 году от Калининградской области. Я не знаю, вам нравится этот факт?

Мне кажется, самый красивый человек стал послом самого красивого региона. Я просто так не берусь ни за что. Будем видеться чаще.

Я сам в шоке. Я один из лучших послов за всю историю посольств чемпионата», – цитирует Ревву портал Klops.ru.

Фото: сайт администрации Калининграда