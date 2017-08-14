8-миллионное предложение «Спартака» по Нойштедтеру сделал неавторизованный агент
«Спартак» не делал предложения «Фенербахче» по трансферу полузащитника Романа Нойштедтера в размере 8 миллионов евро, утверждает турецкое издание Doğan Haber Ajansı.
Выяснилось, что запрос оказался недействительным. Агент якобы от имени «Спартака» направил это предложение «Фенербахче», однако московский клуб не авторизовывал его для переговоров и не делал этого предложения.
«Фенер» уже начал расследование против этого агента.
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