8-миллионное предложение «Спартака» по Нойштедтеру сделал неавторизованный агент

не делал предложения «Фенербахче» по трансферу полузащитника в размере 8 миллионов евро, утверждает турецкое издание Doğan Haber Ajansı.

Выяснилось, что запрос оказался недействительным. Агент якобы от имени «Спартака» направил это предложение , однако московский клуб не авторизовывал его для переговоров и не делал этого предложения.

«Фенер» уже начал расследование против этого агента.