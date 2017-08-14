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    ЦСКА — «Спартак». Скауты дортмундской «Боруссии» следили за Головиным и Промесом

    Теги Спартак ЦСКА Боруссия Дортмунд Премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы Куинси Промес Александр Головин

    Скауты дортмундской «Боруссии» посетили матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:1).

    Селекционеры наблюдали за игрой полузащитников Александра Головина (ЦСКА) и Куинси Промеса («Спартак»).

    По итогам матча кандидатура Промеса в качестве возможного варианта покупки отпала, а игра Головина произвела на скаутов впечатление. Они планируют посетить домашнюю игру ЦСКА против «Янг Бойз» в раунде плей-офф Лиги чемпионов 23 августа.

    Статистику Головина можно посмотреть здесь, Промеса — здесь.

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