ЦСКА — «Спартак». Скауты дортмундской «Боруссии» следили за Головиным и Промесом
Скауты дортмундской «Боруссии» посетили матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» (2:1).
Селекционеры наблюдали за игрой полузащитников Александра Головина (ЦСКА) и Куинси Промеса («Спартак»).
По итогам матча кандидатура Промеса в качестве возможного варианта покупки отпала, а игра Головина произвела на скаутов впечатление. Они планируют посетить домашнюю игру ЦСКА против «Янг Бойз» в раунде плей-офф Лиги чемпионов 23 августа.
Статистику Головина можно посмотреть здесь, Промеса — здесь.
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