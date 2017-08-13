Обамеянг покинул тренировку «Боруссии» после того, как заявил, что хочет вернуться в «Милан»
Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг покинул тренировку команды спустя 30 минут после ее начала.
Официальная версия – «легкая простуда». Источник допускает, что уход с тренировки – наказание тренерским штабом: накануне габонец заявил, что хотел бы перейти в «Милан».
Также дортмундцы продлили отстранение нападающего Усмана Дембеле, который 10 августа пропустил тренировку.
Подробную статистику 28-летнего Обамеянга смотрите здесь.
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