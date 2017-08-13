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    Пьер-Эмерик Обамеянг: «Хочу вернуться в «Милан», но он спит»

    Теги Боруссия Дортмунд Милан бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг

    Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не прочь вновь стать игроком «Милана».

    Во второй половине нулевых 28-летний габонец выступал за юношескую команду «россонери», а позже скитался по арендам.

    «Хочу вернуться в «Милан», но он спит. Мечтаю, чтобы диктор на «Сан-Сиро» выкрикивал мою фамилию под седьмым номером», – написал Обамеянг в своем инстаграме, отвечая на вопросы болельщиков.

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