Пьер-Эмерик Обамеянг: «Хочу вернуться в «Милан», но он спит»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что не прочь вновь стать игроком .

Во второй половине нулевых 28-летний габонец выступал за юношескую команду «россонери», а позже скитался по арендам.

«Хочу вернуться в «Милан», но он спит. Мечтаю, чтобы диктор на «Сан-Сиро» выкрикивал мою фамилию под седьмым номером», – написал Обамеянг в своем инстаграме, отвечая на вопросы болельщиков.

Пьер-Эмерик Обамеянг о возможном уходе из «Боруссии»: «Посмотрим. Это сложная ситуация»