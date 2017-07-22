Обамеянг хочет перейти в «Милан»
Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересован в переходе в «Милан».
Сообщается, что 28-летний габонец рассчитывает стать игроком итальянского клуба в это межсезонье.
Ранее стало известно, что «Боруссия» не продаст Обамеянга этим летом, но предложение в размере 100 миллионов евро может изменить позицию немецкого клуба.
Кроме того, сообщалось, что приоритетной трансферной целью «Милана» остается нападающий «Торино» Андреа Белотти.
Ватцке об Обамеянге: «Милан» продемонстрировал отсутствие уважения к «Боруссии»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.