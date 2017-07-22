Обамеянг хочет перейти в «Милан»

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заинтересован в переходе в .

Сообщается, что 28-летний габонец рассчитывает стать игроком итальянского клуба в это межсезонье.

Ранее стало известно, что «Боруссия» не продаст Обамеянга этим летом, но предложение в размере 100 миллионов евро может изменить позицию немецкого клуба.

Кроме того, сообщалось, что приоритетной трансферной целью «Милана» остается нападающий «Торино» Андреа Белотти.

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