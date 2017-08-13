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    «Локомотив» интересуется форвардом «Эшторила» Клебером

    Теги Локомотив высшая лига Португалия Премьер-лига Россия возможные трансферы Клебер Лауде Эшторил

    Нападающий «Эшторила» Клебер Лауде интересен «Локомотиву».

    Представители московского клуба просматривали 27-летнего бразильца в матче 1-го тура чемпионата Португалии с «Порту» (0:4).

    Игра Клебера понравилась «Локомотиву», который решил приобрести футболиста.

    Контракт Клебера с «Эшторилом» рассчитан до лета 2018 года.

    В минувшем сезоне Клебер забил 8 голов и отдал 3 результативных паса в 26 матчах португальской лиги.

    Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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