«Локомотив» интересуется форвардом «Эшторила» Клебером

Нападающий «Эшторила» Клебер Лауде интересен .

Представители московского клуба просматривали 27-летнего бразильца в матче 1-го тура чемпионата Португалии с «Порту» (0:4).

Игра Клебера понравилась , который решил приобрести футболиста.

Контракт Клебера с «Эшторилом» рассчитан до лета 2018 года.

В минувшем сезоне Клебер забил 8 голов и отдал 3 результативных паса в 26 матчах португальской лиги.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.