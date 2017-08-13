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    Валерий Карпин о работе в «Анжи»: «Мне ничего неизвестно»

    Теги Премьер-лига Россия возможные трансферы Анжи Валерий Карпин

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможной работе в «Анжи».

    - Вам действительно предлагали возглавить «Анжи»?

    – Без понятия, мне ничего неизвестно, – сказал Карпин.

    Сообщалось, что 48-летний специалист сменит Александра Григоряна после матча махачкалинцев с «Динамо» в 6-м туре премьер-лиги (1:3).

    Григорян подал в отставку с поста тренера «Анжи» во время флеш-интервью.

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