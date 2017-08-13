Валерий Карпин о работе в «Анжи»: «Мне ничего неизвестно»

Бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал информацию о возможной работе в «Анжи».

- Вам действительно предлагали возглавить «Анжи»?

– Без понятия, мне ничего неизвестно, – сказал Карпин.

Сообщалось, что 48-летний специалист сменит Александра Григоряна после матча махачкалинцев с «Динамо» в 6-м туре премьер-лиги (1:3).

Григорян подал в отставку с поста тренера «Анжи» во время флеш-интервью.