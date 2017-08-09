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    «Еврофутбол»: Карпин – фаворит на пост главного тренера «Анжи»

    Теги Премьер-лига Россия Анжи отставки Валерий Карпин

    Бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин может возглавить «Анжи».

    48-летний специалист — основной кандидат на пост главного тренера махачкалинского клуба, сообщает «Еврофутбол» со ссылкой на источник в «Анжи».

    Последним местом работы Карпина в футболе было армавирское «Торпедо».

    Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Анжи» Александр Григорян может уйти в отставку после поражения от СКА (0:2) и команду может возглавить Юрий Красножан.

    После 5 матчей дагестанцы занимают в таблице РФПЛ 15-е место.

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