Бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» может возглавить «Анжи».

48-летний специалист — основной кандидат на пост главного тренера махачкалинского клуба, сообщает «Еврофутбол» со ссылкой на источник в «Анжи».

Последним местом работы Карпина в футболе было армавирское «Торпедо».

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Анжи» Александр Григорян может уйти в отставку после поражения от СКА (0:2) и команду может возглавить Юрий Красножан.

После 5 матчей дагестанцы занимают в таблице РФПЛ 15-е место.

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