«Еврофутбол»: Карпин – фаворит на пост главного тренера «Анжи»
Бывший главный тренер «Спартака» и «Мальорки» Валерий Карпин может возглавить «Анжи».
48-летний специалист — основной кандидат на пост главного тренера махачкалинского клуба, сообщает «Еврофутбол» со ссылкой на источник в «Анжи».
Последним местом работы Карпина в футболе было армавирское «Торпедо».
Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Анжи» Александр Григорян может уйти в отставку после поражения от СКА (0:2) и команду может возглавить Юрий Красножан.
После 5 матчей дагестанцы занимают в таблице РФПЛ 15-е место.
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