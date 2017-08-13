Сергей Фурсенко: «Мы все сделали по правилам ФИФА. «Трабзонспор» не договорился с Жулиано»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал переход полузащитника Жулиано в «Фенербахче» в свете претензий «Трабзонспора».
Турецкий клуб подал жалобу в ФИФА, настаивая на том, что раньше договорился с «Зенитом» о трансфере 27-летнего бразильца.
«Клуб хотел получить игрока, но не договорился с ним.
Мы все сделали в соответствии с правилами и регламентами ФИФА», – сказал Фурсенко.
В минувшем сезоне Жулиано забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах, а при Роберто Манчини потерял место в составе.
Подробную статистику выступлений игрока сборной Бразилии смотрите здесь.
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