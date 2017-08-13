Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Сергей Фурсенко: «Мы все сделали по правилам ФИФА. «Трабзонспор» не договорился с Жулиано»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Премьер-лига Россия Фенербахче Трабзонспор высшая лига Турция ФИФА Жулиано

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал переход полузащитника Жулиано в «Фенербахче» в свете претензий «Трабзонспора».

    Турецкий клуб подал жалобу в ФИФА, настаивая на том, что раньше договорился с «Зенитом» о трансфере 27-летнего бразильца.

    «Клуб хотел получить игрока, но не договорился с ним.

    Мы все сделали в соответствии с правилами и регламентами ФИФА», – сказал Фурсенко.

    В минувшем сезоне Жулиано забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах, а при Роберто Манчини потерял место в составе.

    Подробную статистику выступлений игрока сборной Бразилии смотрите здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться