Сергей Фурсенко: «Мы все сделали по правилам ФИФА. «Трабзонспор» не договорился с Жулиано»

Президент Сергей Фурсенко прокомментировал переход полузащитника Жулиано в в свете претензий «Трабзонспора».

Турецкий клуб подал жалобу в ФИФА, настаивая на том, что раньше договорился с «Зенитом» о трансфере 27-летнего бразильца.

«Клуб хотел получить игрока, но не договорился с ним.

Мы все сделали в соответствии с правилами и регламентами ФИФА», – сказал Фурсенко.

В минувшем сезоне забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах, а при Роберто Манчини потерял место в составе.

Подробную статистику выступлений игрока сборной Бразилии смотрите здесь.