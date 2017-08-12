«Зенит» подтвердил переход Жулиано в «Фенербахче»
«Зенит» официально объявил об уходе из команды полузащитника Жулиано.
Питерский клуб достиг соглашения с «Фенербахче» о переходе бразильского полузащитника в состав турецкой команды.
В минувшем сезоне Жулиано забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах, а при Роберто Манчини потерял место в составе.
Подробную статистику выступлений игрока сборной Бразилии смотрите здесь.
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