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    «Зенит» подтвердил переход Жулиано в «Фенербахче»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция трансферы Жулиано

    «Зенит» официально объявил об уходе из команды полузащитника Жулиано.

    Питерский клуб достиг соглашения с «Фенербахче» о переходе бразильского полузащитника в состав турецкой команды.

    В минувшем сезоне Жулиано забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах, а при Роберто Манчини потерял место в составе.

    Подробную статистику выступлений игрока сборной Бразилии смотрите здесь.

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