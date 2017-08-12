«Зенит» подтвердил переход Жулиано в «Фенербахче»

официально объявил об уходе из команды полузащитника Жулиано.

Питерский клуб достиг соглашения с о переходе бразильского полузащитника в состав турецкой команды.

В минувшем сезоне забил 18 голов и отдал 14 голевых передач во всех турнирах, а при Роберто Манчини потерял место в составе.

Подробную статистику выступлений игрока сборной Бразилии смотрите здесь.