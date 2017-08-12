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    Виктор Гончаренко: «ЦСКА перевернул игру за счет Головина»

    Теги Спартак ЦСКА Премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Георгий Щенников Александр Головин

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 6-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1).

    «За счет Головина смогли перевернуть игру. Его действия стали решающими. Даже когда мы проигрывали, мы выглядели лучше. ЦСКА не заслуживал поражения. Футболисты держали в голове то, что было в матчах с «Рубином» и «Локомотивом». Но за счет характера смогли изменить ход встречи.

    Головин достаточно хорошо готов. Это не является открытием. От него можно требовать такой игры в каждом матче.

    Щенников должен подключаться к атаке. И должен делать это правильно. У него стало получаться, и это грозная сила.

    Считаю, что сегодня мы достаточно качественно играли. Провели много атак. Исполнительское мастерство сыграло свою роль», – сказал Гончаренко в интервью после матча.

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