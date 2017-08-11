Паредес, Месси, Икарди и Дибала вызваны в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины огласил состав на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018 против Уругвая и Венесуэлы.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («УАНЛ Тигрес»), Херонимо Рульи («Реал Сосьедад»)

Защитники: Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Хавьер Маскерано («Барселона»), Федерико Фасио («Рома»), Габриэль Меркадо, Николас Пареха (оба «Севилья»)

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Лукас Биглия («Милан»), Леонардо Паредес («Зенит»), Эвер Банега, Гидо Писарро (оба «Севилья»), Мануэль Лансини («Вест Хэм») Аугусто Фернандес («Атлетико Мадрид»), Маркос Акунья («Спортинг»), Хавьер Пасторе, Анхель Ди Мария (оба «ПСЖ»)

Нападающие: Хоакин Корреа («Севилья»), Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).