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    «МЮ» начал переговоры с Ибрагимовичем о новом контракте

    Теги Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы

    «Манчестер Юнайтед» намерен заключить новое соглашение с форвардом Златаном Ибрагимовичем, выступавшим за манкунианцев в прошлом сезоне.

    Английский клуб уже начал соответствующие переговоры с 35-летним шведом, находящимся в статусе свободного агента.

    В апреле Ибрагимович получил травму крестообразных связок колена и вернется в строй не раньше декабря.

    В 46 матчах за «МЮ» в прошлом сезоне нападающий забил 28 голов.

    Жозе Моуринью: «Ибрагимович ближе к возвращению в «МЮ», чем к переходу в другой клуб»

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