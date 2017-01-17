Санья оштрафован на 40 тысяч фунтов за пост о работе судьи Мэйсона

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала защитника Бакари Санья.

Француз обязан выплатить 40 тысяч фунтов. Защитника наказали за пост, оставленный в инстаграме после игры с (2:1) в начале января.

Арбитр матча Ли Мэйсон в первом тайме удалил полузащитника . «Вдесятером против двенадцати, но мы все равно сражались и победили как команда», – написал после игры Санья. Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.

Помимо штрафа, ассоциация вынесла защитнику предупреждение на будущее.