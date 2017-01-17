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    Санья оштрафован на 40 тысяч фунтов за пост о работе судьи Мэйсона

    Теги Бакари Санья Фернандиньо Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Бернли Футбольная ассоциация Англии Ли Мэйсон

    Футбольная ассоциация Англии оштрафовала защитника «Манчестер Сити» Бакари Санья.

    Француз обязан выплатить 40 тысяч фунтов. Защитника наказали за пост, оставленный в инстаграме после игры с «Бернли» (2:1) в начале января.

    Арбитр матча Ли Мэйсон в первом тайме удалил полузащитника Фернандиньо. «Вдесятером против двенадцати, но мы все равно сражались и победили как команда», – написал после игры Санья. Впоследствии футболист отредактировал пост и убрал слова про численное соотношение сил на поле.

    Помимо штрафа, ассоциация вынесла защитнику предупреждение на будущее.

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