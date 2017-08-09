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    Букмекеры: «Манчестер Сити» выиграет АПЛ, «Ливерпуль» и «Арсенал» — вне топ-4

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм ставки на спорт ставки на футбол

    Букмекерская контора 1xbet представила коэффициенты на победителя АПЛ.

    «Манчестер Сити» является фаворитом нового сезона, на их победу выставлен коэффициент 2.80. На победу в чемпионате Англии «Челси» принимаются ставки за 4.32, «Манчестер Юнайтед» — 4.50. Шансы «Тоттенхэма» на первое место оценены коэффициентом 8.40.

    По мнению букмекеров, «Ливерпуль» и «Арсенал» (коэффициенты — по 12.50) не попадут в зону Лиги чемпионов. 

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