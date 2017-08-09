Букмекеры: «Манчестер Сити» выиграет АПЛ, «Ливерпуль» и «Арсенал» — вне топ-4

Букмекерская контора 1xbet представила коэффициенты на победителя АПЛ.

«Манчестер Сити» является фаворитом нового сезона, на их победу выставлен коэффициент 2.80. На победу в чемпионате Англии «Челси» принимаются ставки за 4.32, «Манчестер Юнайтед» — 4.50. Шансы «Тоттенхэма» на первое место оценены коэффициентом 8.40.

По мнению букмекеров, «Ливерпуль» и «Арсенал» (коэффициенты — по 12.50) не попадут в зону Лиги чемпионов.

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