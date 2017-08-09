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    Арбитр Турбин переведен в ФНЛ, Николаев временно не будет судить матчи РФПЛ

    Теги Премьер-лига Россия судьи ФНЛ Алексей Николаев Андрей Будогосский Евгений Турбин Кирилл Левников

    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал, что арбитр Евгений Турбин временно переведен на работу на матчах первенства ФНЛ.

    «Подтверждены ошибки Турбина в матче «Динамо» – «Амкар» (3:0), и он отправляется работать в первом дивизионе.

    Он и Кирилл Левников будут работать там временно. Если мы увидим, что качество их судейства соответствует уровню премьер-лиги, то мы их вернем, поэтому все зависит от них.

    Также подтверждена ошибка Николаева с назначением одиннадцатиметрового удара в ворота «Урала» [в матче с «Краснодаром» (1:1)]. Соответственно, у него будет снижена нагрузка», – сказал Будогосский.

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