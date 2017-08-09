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    Зинедин Зидан: «Криштиану в запасе – это было запланировано, он тренировался всего три дня»

    Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид примера Испания Суперкубок Европы Зинедин Зидан Иско

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «МЮ» в матче за Суперкубок Европы (2:1).

    «Мы проделали отличную работу и очень рады. В первой половине матча мы были великолепны. Во втором тайме мы меньше владели мячом и сталкивались с трудностями, но это нормально. У нас очередной большой трофей, мы здорово начинаем сезон.

    Секрет «Реала»? Секрет в нашей команде и людях, которые с нами работают.

    Тяжело ли было оставить Криштиану в запасе? Нет, это было запланировано, он тренировался всего три дня. Но было важно, что он присоединился к нам, с ним все в порядке и он уже думает о воскресной игре.

    Иско уже заслужил новый контракт, он забил, сыграв так, как только умеет он... Он прибавляет и прибавляет», – сказал Зидан.

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