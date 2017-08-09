Главный тренер Зинедин Зидан поделился впечатлениями после победы над «МЮ» в матче за (2:1).

«Мы проделали отличную работу и очень рады. В первой половине матча мы были великолепны. Во втором тайме мы меньше владели мячом и сталкивались с трудностями, но это нормально. У нас очередной большой трофей, мы здорово начинаем сезон.

Секрет «Реала»? Секрет в нашей команде и людях, которые с нами работают.

Тяжело ли было оставить Криштиану в запасе? Нет, это было запланировано, он тренировался всего три дня. Но было важно, что он присоединился к нам, с ним все в порядке и он уже думает о воскресной игре.

уже заслужил новый контракт, он забил, сыграв так, как только умеет он... Он прибавляет и прибавляет», – сказал Зидан.