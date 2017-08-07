Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Реал» не устал побеждать»

    Теги Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Суперкубок Европы Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА против «МЮ».

    «Криштиану Роналду производит на меня очень сильное впечатление – он находится в такой же отличной форме, как и в день финала Лиги чемпионов. Факт того, что он с нами, значит очень много. Он готов сыграть. Сыграет ли – узнаем завтра.

    Бэйл находится в хорошей форме и тренируется вместе со всеми. Он не играл четыре месяца, но сейчас в полном порядке.

    Изменений у нас не будет. У нас много классных игроков на самых разных позициях. Завтра мы сыграем в том же ключе, что и всегда.

    К матчу мы готовы. Сезон будет сложным, с каждым годом давление только растет, и к этому вызову мы готовы. Мы намерены биться за титулы. Попробуем добиться цели с помощью усердной работы. По сравнению с прошлым сезоном ничего менять не хотим.

    Конечно, завтрашний матч очень важен. Мы намерены победить. Я в Мадриде уже 16 лет, но до этого успел поиграть против «Реала» и за другие команды. У всех соперников огромное желание обыграть «Реал». Это лучшая команда в мире, ее всегда хочется превзойти.

    С каждым годом нам все сложнее, но там нравятся такие условия. У нас есть характер и спортивный голод, мы не устали побеждать. Противостоять команде с таким настроем всегда очень сложно», – сказал Зидан.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться