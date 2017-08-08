Андре Гомеш может быть включен в трансфер Коутиньо в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» интересен «Ливерпулю».

В услугах 24-летнего хавбека сборной Португалии заинтересован лично главный тренер англичан Юрген Клопп.

Пока и «Ливерпуль» не могут договориться о трансфере полузащитника . Сделка может быть осуществлена при участии Гомеша.

Тренер каталонцев не хочет расставаться с Гомешем, но ради Коутиньо может согласиться отпустить игрока.