Андре Гомеш может быть включен в трансфер Коутиньо в «Барселону»
Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш интересен «Ливерпулю».
В услугах 24-летнего хавбека сборной Португалии заинтересован лично главный тренер англичан Юрген Клопп.
Пока «Барселона» и «Ливерпуль» не могут договориться о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо. Сделка может быть осуществлена при участии Гомеша.
Тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не хочет расставаться с Гомешем, но ради Коутиньо может согласиться отпустить игрока.
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