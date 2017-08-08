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    Андре Гомеш может быть включен в трансфер Коутиньо в «Барселону»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Эрнесто Вальверде примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо Андре Гомеш

    Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш интересен «Ливерпулю».

    В услугах 24-летнего хавбека сборной Португалии заинтересован лично главный тренер англичан Юрген Клопп.

    Пока «Барселона» и «Ливерпуль» не могут договориться о трансфере полузащитника Филиппе Коутиньо. Сделка может быть осуществлена при участии Гомеша.

    Тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не хочет расставаться с Гомешем, но ради Коутиньо может согласиться отпустить игрока.

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