«Барселона» может включить и Гомеша, и Рафинью в сделку по Дибале

может включить сразу двух своих футболистов в сделку по приобретению форварда Пауло Дибалы.

По информации Gazetta dello Sport, в туринскую команду могут перейти полузащитники Андре Гомеш и Рафинья Алькантара.

Руководство сине-гранатовых прибегнет к такому варианту, если не сможет договориться с о трансфере Филиппе Коутиньо.

Сумма возможного трансфера Дибалы оценивается в 120 миллионов евро, причем она может возрасти до 140 миллионов за счет выплат различным посредникам.

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