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    «Барселона» может включить и Гомеша, и Рафинью в сделку по Дибале

    Теги Ювентус Барселона серия А Италия примера Испания возможные трансферы Филиппе Коутиньо Рафинья Алькантара Пауло Дибала Андре Гомеш

    «Барселона» может включить сразу двух своих футболистов в сделку по приобретению форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

    По информации Gazetta dello Sport, в туринскую команду могут перейти полузащитники Андре Гомеш и Рафинья Алькантара.

    Руководство сине-гранатовых прибегнет к такому варианту, если не сможет договориться с «Ливерпулем» о трансфере Филиппе Коутиньо.

    Сумма возможного трансфера Дибалы оценивается в 120 миллионов евро, причем она может возрасти до 140 миллионов за счет выплат различным посредникам.

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    • Филиппе Коутиньо
      19%
    • Антуан Гризманн
      12%
    • Пауло Дибала
      26%
    • Усман Дембеле
      16%
    • Килиан Мбаппе
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