«Барселона» может включить и Гомеша, и Рафинью в сделку по Дибале
«Барселона» может включить сразу двух своих футболистов в сделку по приобретению форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.
По информации Gazetta dello Sport, в туринскую команду могут перейти полузащитники Андре Гомеш и Рафинья Алькантара.
Руководство сине-гранатовых прибегнет к такому варианту, если не сможет договориться с «Ливерпулем» о трансфере Филиппе Коутиньо.
Сумма возможного трансфера Дибалы оценивается в 120 миллионов евро, причем она может возрасти до 140 миллионов за счет выплат различным посредникам.
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- Филиппе Коутиньо19%
- Антуан Гризманн12%
- Пауло Дибала26%
- Усман Дембеле16%
- Килиан Мбаппе9%
- Анхель Ди Мария11%
- Не надо никого менять, Неймар останется7%
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