Президент Сергей Фурсенко заявил, что УЕФА перенес первый матч раунда плей-офф против «Утрехта» на день раньше.

«У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18.00 играем в Голландии», – сказал Фурсенко.

Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

Ранее сообщалось, что клубы договорились с УЕФА о переносе первого матча в Россию.

Сергей Фурсенко: «Утрехт» – это голландский середняк, вполне проходимый»