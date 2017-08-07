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    Сергей Фурсенко: «Пришла бумага, что первый матч с «Утрехтом» играем 16 августа в Голландии»

    Теги Зенит Сергей Фурсенко Утрехт Лига Европы

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что УЕФА перенес первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» на день раньше.

    «У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18.00 играем в Голландии», – сказал Фурсенко.

    Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.

    Ранее сообщалось, что клубы договорились с УЕФА о переносе первого матча в Россию.

    Сергей Фурсенко: «Утрехт» – это голландский середняк, вполне проходимый»

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