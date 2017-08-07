Сергей Фурсенко: «Пришла бумага, что первый матч с «Утрехтом» играем 16 августа в Голландии»
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что УЕФА перенес первый матч раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта» на день раньше.
«У нас бумага пришла, что мы 16 августа в 18.00 играем в Голландии», – сказал Фурсенко.
Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 24 августа.
Ранее сообщалось, что клубы договорились с УЕФА о переносе первого матча в Россию.
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