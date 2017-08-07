«Зенит» и «Утрехт» договорились о переносе первого матча в Санкт-Петербург

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между и «Утрехтом» состоится в России.

Согласно жеребьевке, первый матч должен был пройти 17 августа в Голландии, а ответный — 24 августа в России. Позже клубы направили в УЕФА письмо с просьбой о переносе.

Инициатором выступил , который не хочет проводить матч одновременно со своим принципиальным соперником «Аяксом», который 17 августа примет «Русенборг».