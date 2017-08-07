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    «Зенит» и «Утрехт» договорились о переносе первого матча в Санкт-Петербург

    Теги Зенит Утрехт Лига Европы

    Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы между «Зенитом» и «Утрехтом» состоится в России.

    Согласно жеребьевке, первый матч должен был пройти 17 августа в Голландии, а ответный — 24 августа в России. Позже клубы направили в УЕФА письмо с просьбой о переносе.

    Инициатором выступил «Утрехт», который не хочет проводить матч одновременно со своим принципиальным соперником «Аяксом», который 17 августа примет «Русенборг».

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