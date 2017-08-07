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    Марк Клаттенбург: «Симуляция в АПЛ превратилась в искусство»

    Теги премьер-лига Англия судьи Футбольная ассоциация Англии Марк Клаттенбург

    Бывший арбитр Марк Клаттенбург поддержал решение Футбольной ассоциации Англии о введении 2-матчевых дисквалификаций для игроков-симулянтов.

    «Эпизоды с симуляцией – самые сложные в судействе, особенно в штрафной площади. В таких ситуациях есть три нюанса: а) был ли контакт; б) если нет, то была ли симуляция; в) был ли пенальти.

    Иногда в таких эпизодах действительно тяжело разобраться, поскольку большинство игроков премьер-лиги превратили симуляцию в искусство. В прошлом определить ее можно было легко – за счет движения рук и тела. Но сейчас это становится все труднее и труднее», — сказал Клаттенбург.

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