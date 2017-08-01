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    Футбольная ассоциация Англии вводит 2-матчевые дисквалификации для игроков-симулянтов

    Теги премьер-лига Англия Д2 Англия Футбольная ассоциация Англии правила

    Футбольная ассоциация Англии с нового сезона вводит особые наказания для игроков-симулянтов, им будет угрожать 2-матчевая дисквалификация. 

    Считается, что новое правило будет удерживать игроков от обмана судей. 

    Подпадать под него будут только действия, которые привели к красной карточке у соперника (в том числе при второй желтой карточке – прим. Sports.ru), а также назначению пенальти. 

    Сообщается, что рассматривать инциденты с возможными симуляциями будет специальная комиссия в течение 48 часов. В ее состав будут входить бывший игрок, бывший тренер и бывший судья. Решение о дисквалификации должно приниматься единогласно. 

    Похожее правило уже применяется в Шотландии, но там решение о дисквалификации выносит один человек. 

    Новое правило может начать применяться уже с 4 августа, когда стартует 1-й тур чемпионшипа. 

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