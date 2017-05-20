Хосеп Гвардиола: «Не думаю, что симуляция – главная проблема футбола»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе с симуляцией. Со следующего сезона в Англии будут рассматривать инциденты с симуляцией и выносить наказания постфактум.
«Иногда все ошибаются. Мы же не будем так же рассматривать судейские решения? Ошибки случаются.
Мое влияние и мое мнение не имеют значения. Что бы они ни решили, мы это примем. Я не думаю, что симуляция – главная проблема. Есть более важные вещи.
Судьи все знают. Они главные. Я принимаю правила – Федерации, ФИФА, УЕФА», – сказал тренер.
Гвардиола также рассказал, что думает о видеоповторах.
«Видеоповторы рано или поздно появятся. Эта технология поможет судьям принимать более справедливые решения и реже ошибаться, потому что сейчас они ошибаются часто.
Футбол стал быстрее. Игроки опережают судей, когда те бегут разобраться в ситуации. Поэтому нужны новые технологии», – сказал Гвардиола.
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