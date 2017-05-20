Главный тренер Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе с симуляцией. Со следующего сезона в Англии будут рассматривать инциденты с симуляцией и выносить наказания постфактум.

«Иногда все ошибаются. Мы же не будем так же рассматривать судейские решения? Ошибки случаются.

Мое влияние и мое мнение не имеют значения. Что бы они ни решили, мы это примем. Я не думаю, что симуляция – главная проблема. Есть более важные вещи.

Судьи все знают. Они главные. Я принимаю правила – Федерации, ФИФА, УЕФА», – сказал тренер.

Гвардиола также рассказал, что думает о видеоповторах.

«Видеоповторы рано или поздно появятся. Эта технология поможет судьям принимать более справедливые решения и реже ошибаться, потому что сейчас они ошибаются часто.

Футбол стал быстрее. Игроки опережают судей, когда те бегут разобраться в ситуации. Поэтому нужны новые технологии», – сказал Гвардиола.

В АПЛ будут дисквалифицировать за симуляцию