Денис Терентьев: «Адриано ударил меня с локтя прямо по зубам»
Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о потасовке в концовке матча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (5:1).
– Что было в конце матча?
– Я хотел остановить Адриано, слишком быстро бежал. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось.
– Куда попал?
– Прямо по зубам.
– На месте все?
– Шатается чуть-чуть, – сказал Терентьев.
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