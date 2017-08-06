Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о потасовке в концовке матча 4-го тура чемпионата России со (5:1).

– Что было в конце матча?

– Я хотел остановить Адриано, слишком быстро бежал. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось.

– Куда попал?

– Прямо по зубам.

– На месте все?

– Шатается чуть-чуть, – сказал Терентьев.

Вот для такого строили «Зенит-Арену»