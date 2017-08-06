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    Денис Терентьев: «Адриано ударил меня с локтя прямо по зубам»

    Теги Спартак Зенит Луис Адриано Премьер-лига Россия Денис Терентьев

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал о потасовке в концовке матча 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (5:1).

    – Что было в конце матча?

    – Я хотел остановить Адриано, слишком быстро бежал. Он меня ударил с локтя. Неприятно получилось.

    – Куда попал?

    – Прямо по зубам.

    – На месте все?

    – Шатается чуть-чуть, – сказал Терентьев.

    Вот для такого строили «Зенит-Арену»

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