Полузащитник «Рубина» Янн Мвила рассказал о матче чемпионата России против (2:1).

– Когда вы уходили с поля, болельщики ЦСКА и тренерский штаб хозяев были недовольны тем, что вы так долго идете. Что можете им ответить?

– Слушайте, все игроки так делают. Если бы армейцы вели в счете, то они бы тоже тянули время. Да еще и один из их футболистов нанес мне повреждение. Мне просто было больно. Да, я понимаю, почему армейцы были недовольны моим поступком. Они хотели выиграть. Но нам тоже нужна победа.

– А почему вы так долго уходили с поля? Объясните всем.

– Дал отдышаться партнерам по команде. У соперника был мяч – нам приходилось много бегать.

– А что думаете о ЦСКА. Эта команда способна биться за чемпионство?

– Игроки для этого у армейцев есть. Но это уже не тот ЦСКА, который был раньше. Поэтому они не станут чемпионами, – сказал Мвила.