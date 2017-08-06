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    Янн Мвила: «ЦСКА не станет чемпионом»

    Теги ЦСКА Рубин Премьер-лига Россия Янн Мвила

    Полузащитник «Рубина» Янн Мвила рассказал о матче чемпионата России против ЦСКА (2:1).

    – Когда вы уходили с поля, болельщики ЦСКА и тренерский штаб хозяев были недовольны тем, что вы так долго идете. Что можете им ответить?

    – Слушайте, все игроки так делают. Если бы армейцы вели в счете, то они бы тоже тянули время. Да еще и один из их футболистов нанес мне повреждение. Мне просто было больно. Да, я понимаю, почему армейцы были недовольны моим поступком. Они хотели выиграть. Но нам тоже нужна победа.

    – А почему вы так долго уходили с поля? Объясните всем.

    – Дал отдышаться партнерам по команде. У соперника был мяч – нам приходилось много бегать.

    – А что думаете о ЦСКА. Эта команда способна биться за чемпионство?

    – Игроки для этого у армейцев есть. Но это уже не тот ЦСКА, который был раньше. Поэтому они не станут чемпионами, – сказал Мвила.

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