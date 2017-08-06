Жулиано: «Манчини не видит меня в основе. «Зенит» готов продать меня за 7 миллионов евро»
Полузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, что может уйти в другой клуб.
– При перестройке в «Зените» тренер привел несколько новых игроков, один из которых аргентинец [Себастьян Дриусси]. Он моложе меня и играет на той же позиции, что и я.
Увы, мои навыки – не то, чего ищет тренер в данный момент, он не видит меня в основе. Я говорил с руководством «Зенита».
- И каким может быть решение?
– Продажа, аренда – вот такие решения. Мне сказали, что могут отпустить меня за ту же сумму, за которую купили у «Гремио» [7 миллионов евро].
Есть какие-то запросы, предложения. За три недели до закрытия трансферного окна мы постараемся найти лучшее решение. Я бы вернулся в Бразилию, но окно там уже закрыто (смеется).
Манчини ничего не сказал мне, но я понимаю, если он привел игрока, он должен давать ему играть.
Конечно, я был удивлен, что меня после такого сезона [18 голов и 14 передач] не ценили, что я не получил признания у нового тренера. Но это часть футбола. Мы профессионалы и должны принимать это. Если не получится с «Зенитом», я буду работать где-то еще.
Я готовлюсь к матчу со «Спартаком». Я футболист «Зенита» и буду уважать контракт, пока не будет решения, – сказал Жулиано.
Жулиано: «Я могу уйти из «Зенита». Мне нужно играть. Уже есть варианты»
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