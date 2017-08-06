Полузащитник Жулиано рассказал, что может уйти в другой клуб.

– При перестройке в «Зените» тренер привел несколько новых игроков, один из которых аргентинец [ ]. Он моложе меня и играет на той же позиции, что и я.

Увы, мои навыки – не то, чего ищет тренер в данный момент, он не видит меня в основе. Я говорил с руководством .

- И каким может быть решение?

– Продажа, аренда – вот такие решения. Мне сказали, что могут отпустить меня за ту же сумму, за которую купили у «Гремио» [7 миллионов евро].

Есть какие-то запросы, предложения. За три недели до закрытия трансферного окна мы постараемся найти лучшее решение. Я бы вернулся в Бразилию, но окно там уже закрыто (смеется).

Манчини ничего не сказал мне, но я понимаю, если он привел игрока, он должен давать ему играть.

Конечно, я был удивлен, что меня после такого сезона [18 голов и 14 передач] не ценили, что я не получил признания у нового тренера. Но это часть футбола. Мы профессионалы и должны принимать это. Если не получится с «Зенитом», я буду работать где-то еще.

Я готовлюсь к матчу со «Спартаком». Я футболист «Зенита» и буду уважать контракт, пока не будет решения, – сказал Жулиано.

Жулиано: «Я могу уйти из «Зенита». Мне нужно играть. Уже есть варианты»