Агент Дракслера прибыл в Барселону

Полузащитник Юлиан Дракслер может перейти в «Барселону», полагает немецкое издание Bild.

Сообщается, что Рогер Виттманн, агент 23-летнего игрока сборной Германии, прибыл в столицу Каталонии.

У Дракслера есть 5–6 предложений от испанских, английских и немецких клубов.

Предполагается, что рассматривает вариант с Дракслером на случай срыва трансфера форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.

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