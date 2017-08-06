Агент Дракслера прибыл в Барселону
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер может перейти в «Барселону», полагает немецкое издание Bild.
Сообщается, что Рогер Виттманн, агент 23-летнего игрока сборной Германии, прибыл в столицу Каталонии.
У Дракслера есть 5–6 предложений от испанских, английских и немецких клубов.
Предполагается, что «Барселона» рассматривает вариант с Дракслером на случай срыва трансфера форварда дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле.
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