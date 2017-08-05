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    As: в «Реале» уверены, что трансфер Мбаппе состоится

    Теги Монако Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Килиан Мбаппе

    «Реал» не сомневается в том, что оцененный в 200 миллионов евро форвард «Монако» Килиан Мбаппе до закрытия летнего трансферного окна перейдет в мадридский клуб.

    Сообщается, что «Реал» договорился с 18-летним французом и его отцом еще в июне. Позже Мбаппе, на которого также претендуют «Барселона» и «Манчестер Сити», подтвердил желание перейти в мадридский клуб.

    Нападающий, посещавший базу «Реала» в Вальдебебасе еще в 14-летнем возрасте, восхищается главным тренером команды Зинедином Зиданом.

    Кроме того, Мбаппе радует то, что за «Реал» выступают еще три его соотечественника – Карим Бензема, Рафаэль Варан и Тео Эрнандес.

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