Защитник «Зенита» Доменико Кришито в преддверии матча чемпионата России со прокомментировал высказывания капитана красно-белых о питерском клубе.

– После завоевания титула Глушаков часто подшучивал над в соцсетях. Видели фото, которое он сделал после того, как красно-белые стали чемпионами?

– Нет – расскажите.

– Глушаков наложил свой снимок с чемпионским кубком в руках на изображение нового питерского стадиона со снятым полем – тогда как раз меняли газон перед Кубком конфедераций.

– Парень выиграл первый чемпионат в карьере. К таким шуткам нужно относиться с пониманием.

– Это может стать дополнительной мотивацией для вашей команды?

– Нет. Мы – «Зенит» и всегда выигрываем. А чужие подколки неинтересны, — сказал Кришито.

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