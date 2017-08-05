Доменико Кришито: «К шуткам Глушакова отношусь с пониманием. Парень выиграл первый титул в карьере»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито в преддверии матча чемпионата России со «Спартаком» прокомментировал высказывания капитана красно-белых Дениса Глушакова о питерском клубе.
– После завоевания титула Глушаков часто подшучивал над «Зенитом» в соцсетях. Видели фото, которое он сделал после того, как красно-белые стали чемпионами?
– Нет – расскажите.
– Глушаков наложил свой снимок с чемпионским кубком в руках на изображение нового питерского стадиона со снятым полем – тогда как раз меняли газон перед Кубком конфедераций.
– Парень выиграл первый чемпионат в карьере. К таким шуткам нужно относиться с пониманием.
– Это может стать дополнительной мотивацией для вашей команды?
– Нет. Мы – «Зенит» и всегда выигрываем. А чужие подколки неинтересны, — сказал Кришито.
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