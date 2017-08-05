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    Доменико Кришито: «К шуткам Глушакова отношусь с пониманием. Парень выиграл первый титул в карьере»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Англия Доменико Кришито Денис Глушаков

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито в преддверии матча чемпионата России со «Спартаком» прокомментировал высказывания капитана красно-белых Дениса Глушакова о питерском клубе.

    – После завоевания титула Глушаков часто подшучивал над «Зенитом» в соцсетях. Видели фото, которое он сделал после того, как красно-белые стали чемпионами?

    – Нет – расскажите.

    – Глушаков наложил свой снимок с чемпионским кубком в руках на изображение нового питерского стадиона со снятым полем – тогда как раз меняли газон перед Кубком конфедераций.

    – Парень выиграл первый чемпионат в карьере. К таким шуткам нужно относиться с пониманием.

    – Это может стать дополнительной мотивацией для вашей команды?

    – Нет. Мы – «Зенит» и всегда выигрываем. А чужие подколки неинтересны, — сказал Кришито.

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