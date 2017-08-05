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    Артуро Видаль согласовал 4-летний контракт с «Интером» с окладом 7,5 млн евро

    Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Артуро Видаль

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, выступавший ранее за «Ювентус», намерен вернуться в итальянскую серию А.

    Сообщается, что 30-летний чилиец согласовал с «Интером» 4-летний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

    Ранее стало известно, что миланцы готовы предложить за Видаля 50 млн, однако «Бавария» не собирается отпускать игрока.

    Артуро Видаль о переходе в «Интер»: «Я был в отпуске и ничего не знаю»

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