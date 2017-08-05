Артуро Видаль согласовал 4-летний контракт с «Интером» с окладом 7,5 млн евро
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, выступавший ранее за «Ювентус», намерен вернуться в итальянскую серию А.
Сообщается, что 30-летний чилиец согласовал с «Интером» 4-летний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.
Ранее стало известно, что миланцы готовы предложить за Видаля 50 млн, однако «Бавария» не собирается отпускать игрока.
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