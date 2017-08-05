Артуро Видаль согласовал 4-летний контракт с «Интером» с окладом 7,5 млн евро

Полузащитник «Баварии» , выступавший ранее за «Ювентус», намерен вернуться в итальянскую серию А.

Сообщается, что 30-летний чилиец согласовал с 4-летний контракт с зарплатой 7,5 миллиона евро в год после уплаты налогов.

Ранее стало известно, что миланцы готовы предложить за Видаля 50 млн, однако не собирается отпускать игрока.

Артуро Видаль о переходе в «Интер»: «Я был в отпуске и ничего не знаю»