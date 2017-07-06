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    Видаль отказался от перехода в «Интер» и продлит контракт с «Баварией» до 2021 года

    Теги Бавария Интер бундеслига Германия серия А Италия Артуро Видаль

    «Интер» намеревался вернуть полузащитника «Баварии» Артуро Видаля в Италию.

    Миланский клуб был готов предложить 57 миллионов евро за трансфер игрока, но Видаль отклонил предложение из-за того, что в прошлом выступал за «Ювентус».

    «Бавария» же намерена сохранить игрока и продлить с ним контракт до 2021 года с зарплатой 15 миллионов евро в год до уплаты налогов (на 20% выше, чем сейчас) – такую же зарплату получает самый высокооплачиваемый игрок клуба Роберт Левандовски.

    Срок текущего соглашения Видаля с «Баварией» истекает летом 2019 года. Подробную статистику чилийца можно изучить здесь.

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