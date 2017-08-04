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    «Челси» предложит 50 миллионов фунтов за ван Дейка

    Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Антонио Конте Саутгемптон Виргил ван Дейк

    Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк стал трансферной целью «Челси».

    Главный тренер лондонцев Антонио Конте еще в январе заявил руководству клуба о необходимости приобретения 26-летнего голландца, и теперь «Челси» готов составить конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за игрока.

    Чемпион Англии предложит 50 миллионов фунтов за 26-летнего голландца, несмотря на нежелание «Саутгемптона» расставаться с ван Дейком этим летом.

    В «Челси» надеются, что смогут оформить сделку до старта сезона в премьер-лиге.

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