«Челси» предложит 50 миллионов фунтов за ван Дейка

Защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк стал трансферной целью .

Главный тренер лондонцев Антонио Конте еще в январе заявил руководству клуба о необходимости приобретения 26-летнего голландца, и теперь готов составить конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за игрока.

Чемпион Англии предложит 50 миллионов фунтов за 26-летнего голландца, несмотря на нежелание «Саутгемптона» расставаться с ван Дейком этим летом.

В надеются, что смогут оформить сделку до старта сезона в премьер-лиге.