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    Sky Sports: ван Дейк перейдет в «Ливерпуль» этим летом

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон Виргил ван Дейк

    Центральный защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк станет игроком «Ливерпуля» до закрытия летнего трансферного окна.

    Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к 26-летнему голландцу.

    Ранее «Саутгемптон» обращался в АПЛ с жалобой на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком, чей контракт рассчитан до 2022 года. Позже мерсисайдцы принесли извинения и заявили, что отказались от идеи его покупки.

    Однако на этой неделе стало известно, что «Ливерпуль» готов потратить на покупку ван Дейку рекордную для себя сумму. При этом трансфер футболиста оценивается в 60 миллионов фунтов, а «Саутгемптон» не взял его на сборы.

    Ван Дейком также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».

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