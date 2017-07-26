Sky Sports: ван Дейк перейдет в «Ливерпуль» этим летом
Центральный защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк станет игроком «Ливерпуля» до закрытия летнего трансферного окна.
Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к 26-летнему голландцу.
Ранее «Саутгемптон» обращался в АПЛ с жалобой на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком, чей контракт рассчитан до 2022 года. Позже мерсисайдцы принесли извинения и заявили, что отказались от идеи его покупки.
Однако на этой неделе стало известно, что «Ливерпуль» готов потратить на покупку ван Дейку рекордную для себя сумму. При этом трансфер футболиста оценивается в 60 миллионов фунтов, а «Саутгемптон» не взял его на сборы.
Ван Дейком также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».
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