Центральный защитник «Саутгемптона» Виргил ван Дейк станет игроком до закрытия летнего трансферного окна.

Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на источник, близкий к 26-летнему голландцу.

Ранее обращался в АПЛ с жалобой на переговоры «Ливерпуля» с ван Дейком, чей контракт рассчитан до 2022 года. Позже мерсисайдцы принесли извинения и заявили, что отказались от идеи его покупки.

Однако на этой неделе стало известно, что «Ливерпуль» готов потратить на покупку ван Дейку рекордную для себя сумму. При этом трансфер футболиста оценивается в 60 миллионов фунтов, а «Саутгемптон» не взял его на сборы.

Ван Дейком также интересуются «Челси» и «Манчестер Сити».