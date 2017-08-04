Болельщики «ПСЖ» выстроились в большую очередь, чтобы купить майки с фамилией Неймара

начал продажу игровых маек с фамилией новичка команды бразильского нападающего .

Задолго до открытия клубного магазина на стадионе «Парк де Пренс» фанаты выстроились в большую очередь.

Напомним, что трансфер форварда из «Барселоны» за 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории.

Неймар – в «ПСЖ». Официально