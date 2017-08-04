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    Болельщики «ПСЖ» выстроились в большую очередь, чтобы купить майки с фамилией Неймара

    Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики видео Неймар Парк де Пренс игровая форма

    «ПСЖ» начал продажу игровых маек с фамилией новичка команды бразильского нападающего Неймара.

    Задолго до открытия клубного магазина на стадионе «Парк де Пренс» фанаты выстроились в большую очередь.

    Напомним, что трансфер форварда из «Барселоны» за 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории.

    Неймар – в «ПСЖ». Официально

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