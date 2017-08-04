Болельщики «ПСЖ» выстроились в большую очередь, чтобы купить майки с фамилией Неймара
«ПСЖ» начал продажу игровых маек с фамилией новичка команды бразильского нападающего Неймара.
Задолго до открытия клубного магазина на стадионе «Парк де Пренс» фанаты выстроились в большую очередь.
Напомним, что трансфер форварда из «Барселоны» за 222 миллиона евро стал самым дорогим в истории.
Encore quelques minutes à patienter au Mégastore du Parc ⏳ pic.twitter.com/cuQyBXCFiJ— PSG Officiel (@PSG_inside) 4 августа 2017 г.
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