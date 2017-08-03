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    Французская лига поддержала «ПСЖ» и попросила Ла Лигу соблюдать правила ФИФА

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы ФИФА Неймар Профессиональная футбольная лига Испании

    Французская Лига профессионального футбола (ЛФП) отреагировала на решение испанской Ла Лиги не принимать от «ПСЖ» отступные за нападающего «Барселоны» Неймара.

    «ЛФП удивлена отказом Ла Лиги принять выплату отступных за Неймара и не понимает этого отказа. ЛФП просит Ла Лигу соблюдать правила ФИФА. ЛФП поддерживает «ПСЖ» и желает, чтобы Неймар играл в лиге 1.

    Юридические службы ЛФП готовы поддержать «ПСЖ» и находятся в распоряжении клуба с той целью, чтобы контракт Неймара был утвержден как можно скорее», – сказано в заявлении.

    Ла Лига отказалась принимать 222 млн евро за переход Неймара

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