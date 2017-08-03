Французская лига поддержала «ПСЖ» и попросила Ла Лигу соблюдать правила ФИФА
Французская Лига профессионального футбола (ЛФП) отреагировала на решение испанской Ла Лиги не принимать от «ПСЖ» отступные за нападающего «Барселоны» Неймара.
«ЛФП удивлена отказом Ла Лиги принять выплату отступных за Неймара и не понимает этого отказа. ЛФП просит Ла Лигу соблюдать правила ФИФА. ЛФП поддерживает «ПСЖ» и желает, чтобы Неймар играл в лиге 1.
Юридические службы ЛФП готовы поддержать «ПСЖ» и находятся в распоряжении клуба с той целью, чтобы контракт Неймара был утвержден как можно скорее», – сказано в заявлении.
Ла Лига отказалась принимать 222 млн евро за переход Неймара
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.