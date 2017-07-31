Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Клопп о Коутиньо в «Барселоне»: «Слово «нет» означает, что игрок не продается»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона примера Испания Филиппе Коутиньо

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что полузащитник Филипе Коутиньо не покинет клуб.

    «Если мы говорим, что он не продается, как можно это еще интерпретировать?

    Слово «нет» означает, что тут нечего интерпретировать. Никаких новостей нет», – сказал Клопп.

    Англичане ранее отказались продавать бразильского хавбека «Барселоне» за 72 миллионов фунтов.

    Сообщалось, что Коутиньо согласовал 5-летний контракт с «Барселоной», а «Ливерпуль» не намерен продавать игрока дешевле 150 миллионов евро.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться