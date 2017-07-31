Главный тренер Юрген Клопп заявил, что полузащитник Филипе Коутиньо не покинет клуб.

«Если мы говорим, что он не продается, как можно это еще интерпретировать?

Слово «нет» означает, что тут нечего интерпретировать. Никаких новостей нет», – сказал Клопп.

Англичане ранее отказались продавать бразильского хавбека «Барселоне» за 72 миллионов фунтов.

Сообщалось, что Коутиньо согласовал 5-летний контракт с «Барселоной», а «Ливерпуль» не намерен продавать игрока дешевле 150 миллионов евро.