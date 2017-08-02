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    «Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до 4 млн евро

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Роман Нойштедтер Айкут Коджаман

    Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер по-прежнему интересен «Спартаку».

    Москвичи увеличили предложение по 29-летнему хавбеку с 3 до 4 миллионов евро. Сам Роман согласился на переход, а решение о трансфере должен принять главный тренер Айкут Коджаман.

    Сообщается, что стамбульцы не против расстаться с игроком, чтобы соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.

    Подробную статистику Нойштедтера можно посмотреть здесь.

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