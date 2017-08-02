«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до 4 млн евро
Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер по-прежнему интересен «Спартаку».
Москвичи увеличили предложение по 29-летнему хавбеку с 3 до 4 миллионов евро. Сам Роман согласился на переход, а решение о трансфере должен принять главный тренер Айкут Коджаман.
Сообщается, что стамбульцы не против расстаться с игроком, чтобы соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.
Подробную статистику Нойштедтера можно посмотреть здесь.
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