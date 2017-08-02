«Спартак» увеличил предложение по Нойштедтеру до 4 млн евро

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер по-прежнему интересен .

Москвичи увеличили предложение по 29-летнему хавбеку с 3 до 4 миллионов евро. Сам Роман согласился на переход, а решение о трансфере должен принять главный тренер Айкут Коджаман.

Сообщается, что стамбульцы не против расстаться с игроком, чтобы соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.

Подробную статистику Нойштедтера можно посмотреть здесь.