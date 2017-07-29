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    «Спорт-Экспресс»: «Спартак» предложил за Нойштедтера 1,5 млн евро, «Фенербахче» хочет 5 млн

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Роман Нойштедтер

    Стали известны новые детали возможного перехода защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера в «Спартак».

    По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб предложил за 29-летнего игрока 1,5 миллиона евро.

    Однако «Фенербахче» не намерен расставаться с немцем за эту сумму. Возможно, переговоры продолжатся, если «Спартак» сможет заплатить за Нойштедтера примерно 5 миллионов евро.

    Ранее турецкий журналист Гекмен Озкан сообщил, что «Спартак» согласовал с «Фенербахче» трансфер Нойштедтера за 3 миллиона евро.

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