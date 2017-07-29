Стали известны новые детали возможного перехода защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера в .

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб предложил за 29-летнего игрока 1,5 миллиона евро.

Однако не намерен расставаться с немцем за эту сумму. Возможно, переговоры продолжатся, если «Спартак» сможет заплатить за Нойштедтера примерно 5 миллионов евро.

Ранее турецкий журналист Гекмен Озкан сообщил, что «Спартак» согласовал с «Фенербахче» трансфер Нойштедтера за 3 миллиона евро.