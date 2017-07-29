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    Турецкий журналист Озкан: «Нойштедтер переходит в «Спартак» за 3 млн евро»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Фенербахче высшая лига Турция сборная России возможные трансферы Роман Нойштедтер

    Турецкий журналист Гекмен Озкан сообщил, что защитник сборной России Роман Нойштедтер переходит из «Фенербахче» в «Спартак».

    По информации Озкана, московский клуб заплатит за 29-летнего футболиста 3 миллиона евро.

    Нойштедтер прошлым летом получил российский паспорт и в РФПЛ не будет считаться легионером.

    В «Фенербахче» Нойштедтер перешел из «Шальке» год назад. В прошлом сезоне он 18 раз выходил на поле в рамках чемпионата Турции.

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