Президент «ПСЖ» о трансфере Неймара: «Мы уважаем контракты, подписанные между другими клубами и игроками»

Президент Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал информацию, согласно которой нападающий «Барселоны» близок к переходу во французский клуб.

«Я думаю, что этот вопрос немного поспешный. Сегодня Неймар – игрок «Барселоны» и мы посмотрим, как будут развиваться события.

Мы уважаем контракты, подписанные между другими клубами и игроками. Я не хочу разговаривать об этом сейчас. Надеюсь поговорить об этом в другой раз.

Неймар – мировая звезда, но повторю, что сейчас он футболист «Барселоны». Привлечение звезды – это не только вопрос имени или репутации, но и стиля игры», – заявил Аль-Хелайфи.