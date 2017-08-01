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    Президент «ПСЖ» о трансфере Неймара: «Мы уважаем контракты, подписанные между другими клубами и игроками»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания Неймар Нассер Аль-Хелайфи

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал информацию, согласно которой нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу во французский клуб.

    «Я думаю, что этот вопрос немного поспешный. Сегодня Неймар – игрок «Барселоны» и мы посмотрим, как будут развиваться события.

    Мы уважаем контракты, подписанные между другими клубами и игроками. Я не хочу разговаривать об этом сейчас. Надеюсь поговорить об этом в другой раз.

    Неймар – мировая звезда, но повторю, что сейчас он футболист «Барселоны». Привлечение звезды – это не только вопрос имени или репутации, но и стиля игры», – заявил Аль-Хелайфи.

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